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شاه شاكر: مدن الجيل الرابع إنجاز معمارى وتكنولوجي ينافس كبرى المدن العالمية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قالت سيدة الأعمال شاه شاكر  أن ما يحدث في مصر الأن من نهضة معمارية لم تشاهده الدولة منذ عشرات السنوات، فلم تكتفي الحكومة بالقضاء على العشوائيات وتطويرها وحسب إنما جاءت مدن الجيل الرابع كواحدة من أهم خطوات الدولة نحو مستقبل معمارى متطور ومواكب للعصر ، فاطلقت مجموعة من المدن المصممة على نحو تكنولوجي متطور لتنافس كبرى الدول العالمية ولتحقق شعار جمهورية جديدة الذي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطواته وإنجازاته في كافة المجالات. 


وأشارت شاه شاكر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم رؤية حضارية للبلاد منذ توليه الحكم واستطاع أن يواجه العشوائية في البناء بكل حسم دون تراجع وتجلى ذلك في كل خطاباته وتأكيده على مواجهة البناء العشوائى دون التراخيص وتصديه أيضا لعمليات البناء على الأراضي الزراعية التى هددت الرقعة الخضراء وبالتالي هددت الإنتاج الزراعي، فضلا عن أزمات البناء دون تخطيط التى تتسبب بها، والذي قد يدخل مصر دائرة العشوائية ويهدد النهوض بالمناطق والمدن البعيدة عن العاصمة وبالتالى يهدد بناء الإنسان والمواطن المصرى الحلم الذى طالما سعى له الرئيس وبذلت الحكومة مجهودات عملاقة في شتى المجالات من أجل تحقيقه. 


وأكدت  شاه شاكر على أن الإرادة السياسية استطاعت أن تحقق إنجازًا غير مسبوق في مجال العمارة، فالسير في أكثر من طريق في نفس الوقت أمر صعب ولكن الحكومة المصرية استطاعت تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تسير في أكثر من اتجاه في نفس الوقت وبنفس القوة وبنفس النتائج الناجحة والمبهرة، فانطلقت مشاريع قومية عملاقة لاسكان الشباب بمدن متطورة معماريا وتكنولوجيا، تليق بالمواطن المصرى وتوفر له سبل الراحة، وفي نفس الوقت عملت على تطوير العشوائيات في العاصمة وفي محافظات عدة وانتهت من تسليم مناطق كاملة مطورة علي مستوى المعمار والطرق والبنية التحتية. 

وتابعت شاه شاكر ، وجاءت مدن الجيل الرابع التى تحاكى أوروبا لتستكمل سلسلة التطوير ، فكانت العاصمة إلإدارية الجديدة والعالمين الجديدة وغيرها من المدن بداية مبشرة لعصر معمارى على الطريقة الحديثة بجانب اهتمام الحكومة بالبنية التكنولوجية لتلك المدن حتى تلبي احتياجات المواطن.

 وأكدت شاه  على أن مصر خلال سنوات قليلة ستحفر اسمها بين أهم الدول المتحضرة علي كافة المستوايات خاصة المعمارية .


وبدأت وزارة الإسكان تنفيذ مخطط مدن الجيل الرابع والتى تضم (14 مدينة جديدة – مدن الجيل الرابع) لمضاعفة المسطح المعمور فى مصر وأبرزها: مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوى، والفشن الجديدة (شرق بنى سويف).

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