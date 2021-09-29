الأرصاد: سقوط أمطار السبت والأحد على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيس بوك" حالة الطقس المتوقعة بداية من غدًا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2021م وحتى الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل.





حالة الطقس نهارًا:

طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





الظواهر الجوية:

تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.



