ليفربول ينافس برشلونة على ضم نجم بورتو





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي اقتحم سباق التعاقد مع أحد نجوم بورتو البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن الكولومبي لويس دياز نجم بورتو جذب اهتمام إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن قيل أن مسئولي بورتو رفضوا عرض إيفرتون مؤخرًا مما قد يجعل التوفيز بعيدًا عن المنافسة.





وأكدت الصحيفة البريطانية أنه بعد هذه الأنباء أصبح برشلونة الإسباني في مقدمة الصراع على التعاقد معه بعد أن استفسروا عن النجم الكولومبي البالغ من العمر 24 عامًا لكنهم قد يواجهون الآن منافسة شرسة.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول الآن انضم إلى عمالقة الدوري الأسباني في الصراع على ضم لويس دياز ، حيث قال يورجن كلوب إنه حريص على إضافة قوية في هجوم الريدز.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن لويس دياز بدأ الموسم الحالي بتسجيل خمسة أهداف وصنع تمريرة حاسمة من المباريات السبع الافتتاحية للدوري البرتغالي بعد أن لعب مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا في الصيف الماضي وسجل أربعة أهداف في خمس مباريات.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه أتيحت الفرصة لليفربول لإلقاء نظرة فاحصة على هدفهم عندما واجهوا بورتو في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم أمس الثلاثاء وبدأ لويس دياز البالغ من العمر 24 عامًا في الجانب الأيسر حيث سجل رجال كلوب فوزا ساحقًا بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب الدراجاو معقل بورتو.



