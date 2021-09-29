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مصر وبريطانيا تبحثان توقيع اتفاقية لاسترداد الآثار المسروقة والمهربة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
بحث خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع السفير البريطاني بالقاهرة "جاريث بايلي"، اليوم الأربعاء، إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم مشترك بين البلدين في مجال استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية.

جاء ذلك بالاجتماع الذي جمع بين الجانبين في مكتب وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا خاصة في ظل رفع اسم مصر من القائمة الحمراء.

وخلال اللقاء استعرض الوزير المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة مثل سياحة المغامرات، ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتح السياحة الثقافية وذلك من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

وهو ما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً، ويجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر.

كما قام الوزير باطلاع السفير البريطاني على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بمرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

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