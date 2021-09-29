داعية: هذه أفضل طرق لمنع الحسد.. والحقد يقود صاحبه لجهنم (فيديو)

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، عن أفضل طرق لمنع الحسد، مشيرًا إلى أن الغل والحقد يقود صاحبه إلى جهنم.



وقال "عبد العز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن أفضل طريقة لمنع الحسد تكمن في إطعام الناس حتى تكون في مأمن من أعينهم، موضحًا أن الهدية أيضا لها واقع على النفس حتى ولو تمرة.



وأضاف "اللقم تمنع النقم، هذه هي الأمثال الشعبية، التي تعلمنا الفضائل، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها".



وأشار إلى أن هناك مرض خطير من أمراض القلوب يسمى مرض الغل، مستطردًا "تلاقي واحد غلّاوي، يكره الناس، ويكره نفسه".



وأوضح أن الإمام القرطبي عندما عرّف الغل، قال بأن الحقد الكامن في الصدر، منوهًا إلى أن من آثار الغل هو الظلم، حيث يتسبب في جعل صاحبه ظالم.



وأكد الداعية الإسلامي أن الغل والحقد يقود صاحبه إلى جهنم، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا".