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ترتيب محمد صلاح في قائمة هداف دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الـ2

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:45 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح ، تصدر الفرنسى سيباستيان هيلير مهاجم أياكس الهولندى قائمة ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا، عقب نهاية مبارايات الجولة الثانية فى المجموعات الأربعة الأولى التى أقيمت أمس الثلاثاء.

محمد صلاح

وسجل سباستيان هدفا فى شباك بيشكتاش التركى ضمن الجولة الـ2 من دورى المجموعات بدوري الأبطال ليرفع رصيده فى صدارة هدافى البطولة إلى 5 أهداف، بينما سجل محمد صلاح هدفين.

ترتيب محمد صلاح

ونجح هيلير في تسجيل سوبر هاتريك فى الجولة الأولى من دورى المجموعات فى مرمى سبورتينج لشبونة البرتغالى، بينما أبدع محمد صلاح أمام بورتو البرتغالي.

محمد صلاح في المركز الثالث

واحتل الفرنسى كريستوفر نكونو، مهاجم لايبزيج الألماني المرتبة الثانية بـ4 أهداف، حيث سجل الهدف الوحيد لفريقه أثناء الخسارة أمام كلوب بروج البلجيكى، وهاتريك فى مرمى مانشستر سيتى فى الجولة الأولى حين خسر فريقه.

أهداف محمد صلاح

وجاء محمد صلاح النجم المصري في المركز برصيد 3 أهداف بعد تسجيله هدفين في فوز فريقه ليفربول على بورتو البرتغالى بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد إضافة إلى الهدف الذي سجله في مرمى ميلان هدفا فى الجولة الأولى.

محمد صلاح يسجل هدفين في بورتو

وجاء في قائمة ترتيب هدافي دوري الأبطال بعد محمد صلاح البرازيلي فيرمينو، والهولندى ستيفن بيرجوس، والبلجيكى هانز فانكن، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد هدفين.

نجوم خلفوا محمد صلاح في الترتيب

وتقدم محمد صلاح بهدفيه في مرمى بورتو البرتغالي إلى المرتبة الثالثة، وأعقبه لاعبين كبير مثل النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند وهداف الموسم الماضي، بتسجيل هدف وحيد ومعه الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف المسابقة 6 مرات برفقة باريس سان جيرمان والبرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة والفائز بلقب الهداف 7 مرات (رقم قياسي).

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