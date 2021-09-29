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أسامة ربيع يكشف تفاصيل أكبر معدل عبور يومي للسفن قناة السويس

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم شهد عبور 87 سفينة كأعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة، بإجمالي عائدات وصلت إلى 22 مليون دولار.

وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء "إن هذا العائد هو مبلغ جيد لإيرادات القناة في يوم واحد ويؤكد أن قناة السويس هي المقصد وهي الأفضل لكل السفن وملاك السفن الذين يعتبرونها أفضل وأقصر طريق".

وأشار إلى أن عبور هذا العدد الكبير من السفن يمثل شهادة ثقة في قدرة القناة في التعامل مع الحمولات الكبيرة وتأكيد على أن القناة هي الأفضل والأسرع لجميع ملاك السفن، مستطردًا "تم عبور 18 سفينة حاويات و16 سفينة ناقلات بترول ونتعامل مع كل السفن بأسلوب واحد بتعيين أفضل مرشدين ووجود القاطرات حتى لا يتم تعطيل باقي السفن".

وأكد على قدرة قناة السويس على استيعاب جميع السفن ذات الحمولات العالية، مستطردًا "السفن العملاقة نقوم بتقديم اثنين مرشدين وليس مرشد واحد ويتم وضع كل الاحتياط من أجل عبور السفن بأمان".

وفيما يتعلق بتطوير قناة السويس أوضح ربيع إلى أن القناة في تطوير مستمر، منوهًا إلى أنه تم تطوير 16 محطة مراقبة وتطوير الكراكات ويتم العمل على تطوير الـ40 كيلو في القناة والقيام بعمل قناتين في البحيرات المرة بمسافة 10 كيلو متر وتوسعة جهة الشرق وتعميق من 66 قدم إلى 76 قدم لتحسين الملاحة في الجزء الجنوبي بنسبة 28% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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قناة السويس عبور السفن اسامة ربيع اخبار مصر

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