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السفير الأمريكي لدى أنقرة: نأسف لانتكاس الديمقراطية في تركيا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
وكالات

أعرب السفير الأمريكي الجديد لدى تركيا جيفري فليك عن أسفه "لانتكاس الديمقراطية والمسار السلبي لحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي في تركيا".

 

وخلال خطاب له في جلسة تأكيد تفويض لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، طالب فليك تركيا "بالوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان والارتقاء إلى مستواها حليفا في الناتو".

 

واعتبر فليك أن شراء تركيا صواريخ S-400 من روسيا، خطوة تتعارض مع الالتزامات التي تعهد بها جميع الحلفاء في قمة الناتو عام 2016، محذرا تركيا من أن "أي شراء مستقبلي للأسلحة الروسية قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تلك المفروضة".

 

وأكد فليك أن "تركيا هي شريك اقتصادي مهم للولايات المتحدة ونشجع التجارة الدفاعية بين البلدين العضوين في الناتو منذ فترة طويلة، ما يحافظ على قابلية التشغيل البيني العسكري في الناتو".

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