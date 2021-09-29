"المجتمعات العمرانية" توافق على الردود الجانبية لأصحاب القطع السكنية الصغيرة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلبات المقدم من أصحاب قطع الأراضى السكنية الصغيرة التى يقل عرض واجهتها عن 22.5 متر على امكانية عمل ردود جانبي ليصبح 2.5 متر.





وقالت الهيئة أن الموافقة تتم فى حالة توافق مجموعة من الشروط وهي:





1-سلامة كامل موقف قطعة الأرض





2- الإلتزام بالنسبة البنائية المصرح بها للقطعة كحد أقصي





3- الموافقة لاتعطى أى مهل إضافية





4-ترك أحد الردودد الجانبى بعرض 3 متر ليسمح بعمل منحدر للبدروم "حال وجودة" لاستخطام السيارات







