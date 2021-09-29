Advertisements

ترخيص 80 منشأة طبية خاصة بتخصصات متنوعة في الدقهلية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي أنه تم منح تراخيص مزاولة نشاط لـ 80 منشأة طبية بتخصصات متنوعة خلال شهري اغسطس وسبتمبر بنطاق محافظة الدقهلية شملت عيادات خاصة ومراكز طبيةو مراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.

وأوضح مكي أنه تم إصدار التراخيص بعد الاطلاع على اللوائح والقوانين الخاصة بتراخيص المنشات العلاجيه الغير حكوميه وبعد المعاينه من اللجان الطبيه من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهليه وبعد مراجعة عقود النفايات وسلامة الاجراءات الاحترازيه فى المكان.

ووجه " وكيل الوزارة " الشكر لإدارة العلاج الحر وللمختصين بالإدارة لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
ترخيص 80 منشأة طبية خاصة بتخصصات متنوعة في الدقهلية
ترخيص 80 منشأة طبية خاصة بتخصصات متنوعة في الدقهلية
ترخيص 80 منشأة طبية خاصة بتخصصات متنوعة في الدقهلية
ترخيص 80 منشأة طبية خاصة بتخصصات متنوعة في الدقهلية

الكلمات المفتاحية

ترخيص الدقهلية

أخبار تهمك

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يومين

عاجل.. الأهلي ممنوع من صفقاته الجديدة أمام بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد يونيون سبورتيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد انتخابات النادي الأهلي

منذ 42 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مفاجأة سارة في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ليفربول ينافس برشلونة على ضم نجم بورتو

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

غلق 27 منشأة وعيادة طبية في الدقهلية

غلق 27 عيادة ومنشأة طبية بالدقهلية

الغلق الإداري لـ22 منشأة وعيادة طبية مخالفة بالدقهلية

بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)

بالأرقام.. تفاصيل حملات صحية مكثفة تمر على 1500 منشأة في الدقهلية

صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:04 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

عاجل - قرار هام في الأهلي

04:37 م

موعد مباراة الأهلي ضد يونيون سبورتيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

06:02 م

عاجل.. الأهلي ممنوع من صفقاته الجديدة أمام بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا

05:32 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements