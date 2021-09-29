ترخيص 80 منشأة طبية خاصة بتخصصات متنوعة في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي أنه تم منح تراخيص مزاولة نشاط لـ 80 منشأة طبية بتخصصات متنوعة خلال شهري اغسطس وسبتمبر بنطاق محافظة الدقهلية شملت عيادات خاصة ومراكز طبيةو مراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.



وأوضح مكي أنه تم إصدار التراخيص بعد الاطلاع على اللوائح والقوانين الخاصة بتراخيص المنشات العلاجيه الغير حكوميه وبعد المعاينه من اللجان الطبيه من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهليه وبعد مراجعة عقود النفايات وسلامة الاجراءات الاحترازيه فى المكان.



ووجه " وكيل الوزارة " الشكر لإدارة العلاج الحر وللمختصين بالإدارة لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



جاء ذلك في إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.