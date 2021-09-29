موعد مباراة مصر وليبيريا الودية والقنوات الناقلة لها

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا غدًا الخميس قبل مواجهة ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.





موعد مباراة مصر وليبيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس مساء الخميس.





وكان منتخب مصر قد تدرب بالأمس تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش لأول مرة بعد التعاقد معه خلفًا لحسام البدري الذي تمت إقالته بسبب سوء الأداء.





ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى بهدف دون رد ثم تعادل أمام الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية بهدف لكل منهما.



