وزير الري الأسبق: مصر تستطيع فعل الكثير في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: تؤكد الدور المحوري لمصر"، مشيرا إلى أن اللقاء يبحث كافة القضايا في المنطقة العربية مثل فلسطين وليبيا والسودان بالإضافة إلى قضية سد النهضة.



وقال علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إنه فيما يتعلق بقضية الأمن المائي لمصر، كنا نتظر قرار أقوى من مجلس الأمن ولكن دول العالم أجمعت بضرورة العودة لطاولة المفاوضات ووقف بناء السد.



ونوه وزير الري الأسبق بأن الرئيس السيسي أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي أهمية قضية الأمن المائي لمصر، لافتا إلى أن تصريحات الإثيوبية لم تعكس هذا الاهتمام الدولي مما سبب قلق للقيادة المصرية والشعب المصري.



وتابع: "تصريحات الرئيس السيسي تشير إلى أن مصر مضطرة للدفاع عن المياه، ووجه إنذارا بأن الأمن والسلم في المنطقة قد ينتهي حال استمرار التعنت الإثيوبي في ملف السد"، مؤكدا أن مصر تستطيع فعل الكثير لكن القاهرة تحترم القوى العظمى.



وأشار وزير الري الأسبق إلى أن الرئيس السيسي نقل صورة الحقيقية لمستشار الأمن القومي، والأخير أكد التزام الولايات المتحدة بالأمن العالمي.

