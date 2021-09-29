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"دبي الملاحية" تبحث آفاق التعاون مع "مشروع سنغافورة"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر

استقبل الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وفداً من مشروع سنغافورة التابع لوزارة التجارة والصناعة السنغافورية برئاسة سوجوماران ديفاراجا المدير الإقليمي في مشاريع سنغافورة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين روّاد القطاع البحري في الجانبين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر السلطة في دبي مناقشة فرص تعزيز التعاون الفعال وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال التكنولوجيا الملاحية الذكية والابتكارات والحلول التقنية ذات العلاقة إلى جانب استطلاع سبل تطوير القطاع البحري في إمارة دبي.

وأكد المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية حرص السلطة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بهدف تعزيز الابتكار في القطاع البحري والقطاع الملاحة الترفيهية وإطلاق مشاريع ومبادرات تسهم في تحقيق أهداف الجانبين.. موضحاً أن دبي تحتل مكانة متقدمة في المرونة والجاهزية نظراً للمميزات التي تتمتع بها..مشيراً إلى أن السلطة الملاحية تكرّس جهودها لتنظيم وتسهيل وتعزيز النشاط البحري وتوظيف الآفاق الواعدة وصولاً إلى قطاع بحري تنافسي من الطراز الأول.

من جانبه أشاد سوجوماران ديفاراجا بالجهود التي تبذلها السلطة في ترسيخ المكانة البحرية والتنافسية للإمارة في سبيل دفع عجلة تطوير القطاع البحري بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المكانة المتقدمة التي تحتلها دبي ضمن مصاف أفضل المراكز البحرية الرائدة عالمياً..

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