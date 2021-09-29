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مصري السلوم يواجه كفر الشيخ في سنة أولي ممتاز "ب"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


يلتقي في الثانية والنصف عصر غدا الخميس فريق مصري السلوم الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني مع فريق كفر الشيخ في الجولة الأولي للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

وإختتم الفريق الكروي الأول بنادي المصري بالسلوم تدريباته الجماعيه مساء الأربعاء، وشهد المران تواجد 25 لاعبا وهم
أحمد عيد ومحمود عبد المنصف وأحمد عبد الفتاح حراس مرمى، وأحمد الحسني وباسم عبد العزيز ومحمد رجب ومحمد صابر واسلام سري وعمرو سمير وأحمد حاتم وأحمد فؤاد ومحمود صبري وأحمد جمال وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن ابو القاسم ومحمد سليمان وخليل نيمار وباليمو كاظم وعبد الرحمن هشام وعبد الرحمن جمال ومعتز فايز وجابر سالم وسيد حمدي وعمرو ناصر ويوسف أحمد حسن .

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز بقيادة المدير الفني رضا الفداوي وجهازه المعاون، بينما يسعي كفر الشيخ بقيادة مصطفي عبده للعودة لكفر الشيخ بنتيجة إيجابية

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