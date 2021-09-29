غدًا.. هاني رمزي ضيف فاطمة مصطفى في "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090

يحل الفنان هانى رمزى ضيفاً على برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة الراديو 9090، وذلك غدًا الخميس مع الإعلامية فاطمة مصطفى من الساعة الـ 4 وحتى الـ 6 مساء، خلال حلقة يتطرق فيها إلى كواليس أعماله في عام 2021، ما بين المسرح أو شاشة السينما الذى عاد لها من خلال المشاركة ببطولة فيلم "200 جنيه".

هانى رمزى يتحدث أيضا عن كيفية غير له جلده فى فيلم 200 جنيه والذى أخرجه من تيمة الأدوار التي حصر نفسه فيها وهي تلك التي تدور حول الكوميديا، مؤكداً أنه تجربة جديدة وفكرته مختلفة عن الأفلام المعتادة.

ويكشف أيضا أنه يستعد لتقديم عملين كوميديين جديدين، أحدهما ما زال في الرقابة سيبدأ فيه فور خروجه منها، والثاني عمل مصري إماراتي مشترك وهو فيلم «الباب يفوت جمل».

كما يتحدث خلال الحلقة عن عودته إلى خشبة المسرح بعد غياب سنوات طويلة عبر مسرحية "أبو العربى" الذى يتواجد فيها العديد من النجوم مثل داليا البحيرى، أحمد فتحى.

ويكشف أن عملية إضحاك الناس في الوقت الحالي باتت مسألة صعبة في ظل الظروف الناتجة عن الحالة النفسية التي تسبب فيها كورونا، وكيف أن الضحك يعالج أمراضاً كثيرة حيث يرفع مناعة الإنسان.

ويذاع برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة الراديو 90.90 الخميس من كل أسبوع، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتي السادسة مساء، واستضاف مؤخراً مجموعة من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز، احمد السقا، مني زكي، انجي المقدم بالإضافة لمجموعة من أبرز النجوم.