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ضبط 3 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:56 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
نجحت حملة تموينية في ضبط ثلاثة آلاف لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء فى مركز ميت غمر بالدقهلية

بناء على توجيهات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بالمرور علي محطات تموين السيارات ومستودعات الغاز لمعرفة مدي التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية

تشكلت الحملة برئاسة سامي إبراهيم وحمد مجدي المفتشان بالمديرية وأسفرت الحملة عن الآتى، ضبط طلمبة رصيف لمخالفته القانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لتجميع عدد ثلاثة ألاف لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء وتم التحفظ عليهم لحين صدور قرار النيابة العامة.
تم ضبط محطة لتموين السيارات لمخالفتهم القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ لبيعهم بنزين ٨٠ بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها من الدولة.
 
تم ضبط مستودع غاز منزلى لمخالفته القرار ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتنظيم وتداول المواد البترولية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة، وسوف تواصل مديرية تموين #الدقهلية حملاتها ضد المخالفين.

الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهليه سولار

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