ضبط 3 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية



تم ضبط مستودع غاز منزلى لمخالفته القرار ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتنظيم وتداول المواد البترولية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة، وسوف تواصل مديرية تموين #الدقهلية حملاتها ضد المخالفين.

نجحت حملة تموينية في ضبط ثلاثة آلاف لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء فى مركز ميت غمر بالدقهليةبناء على توجيهات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بالمرور علي محطات تموين السيارات ومستودعات الغاز لمعرفة مدي التزامهم بالقرارات والقوانين التموينيةتشكلت الحملة برئاسة سامي إبراهيم وحمد مجدي المفتشان بالمديرية وأسفرت الحملة عن الآتى، ضبط طلمبة رصيف لمخالفته القانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لتجميع عدد ثلاثة ألاف لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء وتم التحفظ عليهم لحين صدور قرار النيابة العامة.تم ضبط محطة لتموين السيارات لمخالفتهم القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ لبيعهم بنزين ٨٠ بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها من الدولة.