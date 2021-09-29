عاجل.. سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا

أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويبحث مانشستر يونايتد عن الانتصار في مباراة اليوم والثأر من ضيفه فياريال والذي فاز عليه في نهائي السوبر الأوروبي النسخة الماضية، بجانب تعويض خسارته في لقاء الجولة الماضية.





تشكيل مانشستر يونايتد أمام فياريال كالتالي :-





حراسة المرمى : دي خيا





الدفاع : دالوت – ليندلوف – فاران – أليكس تيليس





الوسط : مكتوميني – بول بوجبا – جرين وود - برونو فيرنانديز





الهجوم : جودين سانشو – كريستيانو رونالدو.



