مفاجآت.. تشكيل برشلونة الرسمي ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بنفيكا بعد قليل على ملعب "النور" ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من ميدان بنفيكا لتعويض خسارته الثقيلة في مباراة الجولة الماضية على ملعبه أمام بايرن ميونيخ.





تشكيل برشلونة أمام بفنيكا جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : تير شتيجين





الدفاع : سيرجيو روبيرتو – أروخو – بيكيه – جارسيا - ديست





الوسط : بوسكيتس – بيدري – فرانكي دي يونج





الهجوم : ممفيس ديباي – لوك دي يونج.



