دعم مستشفى حميات دمنهور بـ 3 أجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا (صور)

حصل وليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ بالبحيرة، على موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتوفير أجهزة طبية لمستشفى الحميات بدمنهور دعمًا لمنظومة مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة.



تم توفير جهاز أشعة (X _ray digital)، جهاز تحميض(CR digital)، وجهاز أشعة مقطعية (Ct)، وتم تسليمهم لمستشفي حميات دمنهور، كما سيتم توفير عدد 2 أجهزة تنفس صناعي لغرف الإنعاش، وذلك خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك عقب زيارة "الشرمة"، مستشفى حميات دمنهور في شهر ديسمبر الماضي، للوقوف على مدى توافر الأجهزة بها، والمساعدة في توفير الاحتياجات الخاصة بالأطقم الطبية ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على مجهوداتهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.