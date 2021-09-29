عاجل - تشكيل قمة يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني توماس توحيل المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه يوفنتوس بعد قليل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





تشكيل تشيلسي أمام يوفنتوس ضم كلًا من :-





حراسة المرمى : ميندي





الدفاع : روديجيز – كريستينسين – تياجو سيلفا - أزبلكويتا





الوسط : جورجنيهو – كوفاسيتش - ألونسو





الهجوم : حكيم زياش – لوكاكو – هافرتز.





أما تشكيل يوفنتوس أعلنه الإيطالي ماسيمليانو أليجيري على النحو التالي :-









حراسة المرمى : تشيزني





الدفاع : دانيلو – دي ليخت – بونوتشي – أليكس ساندرو





الوسط : كوادرادو – رابيوت – لوكاتيلي – بينتانكو





الهجوم : كييزا – بيرنارديسكي.



