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هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:02 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي

أصبح مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار، إلي جالطة سراي التركي، هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ ميركاتو الزمالك الصيفي.

جاء ذلك بعد أزمة منع الزمالك من القيد فترتين بسبب حسام أشرف لاعب الزمالك الشاب، والذي قام بالتوقيع للزمالك عقب توقيعه علي عقود احتراف مع إحدى الاكاديميات في الكاميرون.

ويري مسئولو الزمالك، أن عودة مصطفى محمد من الإعارة لتدعيم خط الهجوم هو الاختيار الأمثل في الوقت الراهن، خاصة أن الزمالك لم يتمكن من قيد التونسي سيف الجزيري في قائمته.

 ويترقب مسئولو الزمالك موقف الفريق التركي من مصطفى محمد بعدما أكد فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي عدم رغبته في تفعيل بند الشراء في اعارة النجم المصري لسوء مستواه.

وكان نادي جالطة سراي قد استعار مصطفى محمد من نادي الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم، حصل الفارس الأبيض على 2 مليون دولار مع خيار شراء 4 ملايين دولار.

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