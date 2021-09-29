غدا.. شاهيناز ضيفة أحمد صلاح في "8 الصبح" على dmc

تحل الفنانة شاهيناز، ضيفة على برنامج "8 الصبح" مع الإعلامى أحمد صلاح، غدا الخميس عبر قناة dmc.

وتتحدث شاهيناز خلال اللقاء عن عودتها للساحة الفنية بألبومها الجديد وأعمالها القادمة، كما تكشف عن مشوارها الفنى في سن صغير.

وتتطرق شاهيناز خلال اللقاء إلى الحديث عن حياتها الشخصية وذكريات من مرحلة الطفولة.

يذكر أن شاهيناز، استطاعت أن تحقق نجاحا في مدة قصيرة، وقدمت عدة ألبومات لاقت إقبالا كبيرا، منذ أن بدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي" في برنامج "ستار ميكر" الذى أنتج لها أول ألبوماتها "على إيه" وحقق نجاحا كبيرا عام 2003، وانتقلت بعد ذلك إلى شركة روتانا وتعاونت معها من خلال ألبومين "أحب أعيشلك" عام 2005 و"جوة قلبي" عام 2006.