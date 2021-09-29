Advertisements

محكمة إسرائيلية ترجيء إخلاء قرية فلسطينية 6 أشهر

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
وكالات

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء على تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي القدس، لمدة ستة أشهر إضافية.

 

وقالت المحكمة في قرارها إنها ستعود لعقد جلسة استماع في السادس من مارس 2022.

 

وأشارت إلى أن قرارها جاء إثر طلب الحكومة الإسرائيلية منها تأجيل تنفيذ الإخلاء، الذي كانت المحكمة قد أقرتها في العام 2018.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أن قرارها طلب التأجيل تم في أعقاب محادثات جادة مع السكان وعلى إثر انتشار جائحة كورونا إضافة إلى اعتبارات أمنية وسياسية، علما أن المحكمة الجنائية الدولية حذرت من تنفيذ أمر الإخلاء.

 

كما عارض الاتحاد الأوروبي والسلطات الفلسطينية القرار مشيرين إلى أنه يمهد لتنفيذ مخطط "e1" الاستيطاني الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم مع القدس الغربية من خلال آلاف الوحدات الاستيطانية.

 

وتعيش في القرية عشرات العائلات البدوية الفلسطينية في منازل من الصفيح والخيام.

الكلمات المفتاحية

محكمة اسرائيلية اسرائيل

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي ضد يونيون سبورتيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت.. تشكيل برشلونة الرسمي ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

شيريف تيراسبول يُحقق أكبر صدمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

منذ 43 دقيقة

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي ممنوع من صفقاته الجديدة أمام بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالعدول عن قرارها الخاص بهدم منازل الفلسطينيين

المئات يحتشدون لمواجهة المحتل الصهيوني.. مستجدات الأحداث في الخان الأحمر

فلسطينيون يقيمون بيوتًا من الصفيح قرب خان الأحمر المهدد بالهدم

الحكومة الفلسطينية تدعو لتكثيف التواجد في الخان الأحمر

اعتصام مئات الفلسطينيين في الخان الأحمر دعما لأهله

نتنياهو يؤجل هدم الخان الأحمر خوفا من الجنائية الدولية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:12 م

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

07:09 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

08:02 م

عاجل - قرار هام في الأهلي

04:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements