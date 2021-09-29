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"راعي مصر" تفتتح أول حضانة لغات بقرية العزية في أسيوط بالتعاون مع "التضامن"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
خاص الفجر

في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، افتتحت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية أول حضانة لغات بقرية العزية بمحافظة أسيوط، حيث استقبلت الحضانة 80 طفلا كمرحلة أولى بدوام كامل من 8ص حتى 1 ظهرا لمدة 6 أيام  في الأسبوع.

 

وصرحت الدكتورة ايفيلين بطرس مدير قطاع الحضانات بالمؤسسة بأنه تم الإعداد والترتيب للحضانات من خلال البحث بالمشاركة عن المكان الذي أقيمت به الحضانة وفقا لعدد السكان بالمجتمع محل الدراسة وعدد الأطفال التي تحتاج لدخول حضانات، وكذلك عدد المدارس والحضانات المتاحة بالقرية وأيضا دراسة للحضانات المنافسة للوصول إلى مستوى أفضل من الموجود.

 

وأضافت أنه تم تجهيز الحضانة بالكامل واختيار الكوادر التعليمية وتدريبهم لمدة اسبوعين على المهارات التربوية والتنموية والنفسية وتدريبات على عمل الأنشطة ووسائل الإيضاح.

 

وأوضحت أن المنهجية التي تعمل عليها الحضانة هي منهجية وزارة التربية والتعليم والتميز للحضانة هو العمل بمنهجية مونتسوري والتركيز على اللغات وتنمية المهارات والأتيكيت ومنهج خاص باكتشاف العالم من حولك ومنهج المواطنة بما يتناسب مع الأطفال وأعمارهم، وذلك بهدف اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية.

 

ومن جانبه، صرح المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعي مصر للتنمية "بأن هدف المؤسسة من برنامج الحضانات هو إنتاج جيل على وعي بمجتمعه وضرورة تحقيق التنمية به بصورة لائقة، مشيرا إلى أن التركيز على إنشاء حضانات لغات بالقرى البسيطة يأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي تستهدف عبر برنامج تنمية الطفولة المبكرة انشاء اكبر عدد من الحصانات المتطورة ذات معايير عالية الجودة في القرى الاكثر احتياجا.

 

 وتتعاون مؤسسة “راعي مصر ” مع العديد من المؤسسات والجهات بالمجتمع المصري ، أهمها  وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ، والكنائس والهيئات الديني المختلفة في إطار حرصها على تنمية الفئات المختلفة بالقري و المحافظات بالمجتمع المصري .

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