Advertisements

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:12 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع حسين السيد الظهير الأيسر من صفوف نادي طلائع الجيش في صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتمت إدارة بيراميدز تعاقدها مع نظيرتها بطلائع الجيش، الاتفاق بشأن ضم الظهير الأيسر لمدة ٤ سنوات قادمة حيث يستمر التعاقد حتى عام ٢٠٢٥.

وحسين السيد من مواليد ١٨ سبتمبر من عام ١٩٩١ وسبق له اللعب في العديد من الأندية ومن بينها الأهلي ومصر المقاصة والاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي وطلائع الجيش والإسماعيلي.

ولعب حسين السيد الظهير الأيسر ٧٣ مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها ٥ أهداف وصنع ثلاثة، وفي كأس مصر خاض ١٠ مباريات سجل فيها هدفين وصنع مثلهما، كما خاض ٣١ مباراة في دوري المحترفين السعودي سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، وفي كأس السعودية خاض ٣ مباريات، ولعب ٣ مباريات في الدوري التونسي ومباراتين في كأس تونس، ومباراة واحدة في كأس السوبر المصري.

وعلى المستوى القاري، خاض حسين السيد ٥ مباريات في دوري أبطال أفريقيا صنع فيها هدفا، وخاض مباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي، ودوليا شارك الظهير الأيسر مباراتين بقميص منتخب مصر الأول.

الكلمات المفتاحية

حسين السيد بيراميدز الأهلي الإسماعيلي

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد يونيون سبورتيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

عاجل.. الأهلي ممنوع من صفقاته الجديدة أمام بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شيريف تيراسبول يُحقق أكبر صدمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ 34 دقيقة

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت.. تشكيل برشلونة الرسمي ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن منصور الحربي لاعب الأهلي المنتقل إلى الاتحاد

بديل العكايشي.. الاتحاد السعودي يقترب من البرازيلي رومارينيو

بعد تمديد عقده.. ماذا قدم التونسي علي معلول مع الأهلي؟

بالأرقام.. ماذا قدم محمد عبد الشافي في 5 سنوات بالسعودية قبل عودته للزمالك؟

بالأرقام.. ماذا قدم عمرو جمال مع 3 أندية قبل انتقاله لطلائع الجيش؟

زار شباك الأهلي وسجل في المونديال.. حقائق وأرقام من مسيرة فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:12 م

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

07:09 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

08:02 م

عاجل - قرار هام في الأهلي

04:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements