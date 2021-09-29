إقبال جماهيرى على أول فيلم مصرى بالسينمات الامريكية لبيتر تكلا

شهدت قاعات السينما الامريكية حشود كبيرة لمشاهدة فيلم الدور الاخير (the last turn) الفيلم الذى أكد أن الفراعنة مازالوا يبهرون العالم ولكن تلك المرة من خلال أحفادهم وهم صناع هذا العمل السينمائي الضخم بصناعة شبابية مصرية كاملة متميزة ومحترفة بامكانيات ذاتية أختلطت ببصمات الحضارة الاعرق فى التاريخ

فقد فتحت أحد دور العرض السينمائي بمدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا أبوابها ووضعت أعلانات فيلم الدور الاخير بجوار أفلام هوليوود العالمية لتسجل أكبر مشاهدة فى الاسبوع الاخير حسب تصنيف دور العرض الذى خصص قاعة ذو طراز فرعوني وكأنك داخل معبد الكرنك بالاقصر

وأستقبل صناع الفيلم الحضور وتبادلوا الصور التذكارية قبل بدء العرض كما قامت من جانب أخر القنوات الفضائية بتغطية الحدث والاستماع لردود أفعال المشاهدين والتى جائت رائعة كما كان متوقع حيث شاركت قناة الحرية والقناة الفضائية القبطية وقناة أمريكا اليوم فى تصوير الفاعلية وأيضا تواجد العديد من المخرجين والنقاد الصحفيين وكبار الشخصيات العامة بالمجتمع المصرى بامريكا بجانب تواجد لشخصيات أمريكية استمتعت بالفيلم من خلال خاصية الترجمة المعتمدة

وفى رصد لبعض ردود الأفعال قال أحد الحضور أنه وبالرغم من كونها التجربة الاولى لمصريين بأمريكا الا أنها جائت مبهرة مما جعل القاعة بالكامل تقف للتصفيق مع المشهد الاخير للفيلم

وقالت سيدة أخرى من ضمن الحضور أن الفيلم يجسد أزمة تعانى منها العديد من الاسر المهاجرة ولكن لم يكتفى بذلك بل قدم العمل حلول صحيحة لتلك الأزمة ليصبح العمل ذو رسالة راقية وهادفة تفيد المشاهد مع أستمتاعه بمجريات الاحداث

هذا وقد صرح مخرج وكاتب العمل د. بيتر تكلا أن التحدى الحقيقى لم يكن فى نجاح مشاهد الاثارة أو الاكشن بل أن يخرج كل شخص من هذا الفيلم وهو يدرك تماما المخاطر التى تحيط باسرته فى الخارج وكيف يتجاوزها وينتصر عليها

كما كشف الفنان ماجد ميلاد بطل الفيلم والذى جسد دور المحقق أن هناك مشاركة محدودة لممثلين أمريكيين رحبوا جدا بالعمل لانجاحه ليصبح أضافة لابداع الشباب المصرى الصانع الرئيسى لهذا الفيلم السينمائي

ومن المقرر أن تتوالى عروض الفيلم بناء على رغبة عامة خلال الأسابيع القادمة فى نفس دور العرض وأدوار عرض أخرى لتغطية أكبر مساحة من التواجد العربى بولاية كاليفورنيا على أن يعد عرض الفيلم فى ولايات أمريكية مختلفة خلال الفترة القادمة

ونؤكد أن الفيلم على أستعداد فى المشاركة وبقوة فى كافة المهرجانات السينمائية للمنافسة على أعلى الجوائز وسوف تكون أولى تلك المشاركات فى المهرجان المصرى الأمريكي بدورته الاولى المقرر أنعقادها بنيويورك فى نوفمبر المقبل

ويتقدم فريق عمل الفيلم وجميع أعضائها بوافر الشكر والتقدير للجمهور العظيم الذى وثق فى أبداعهم وقدم لمشاهدة الفيلم بشكل يفوق أى تصور مما جعلت أدارة التنظيم توقف الحجز قبل بدء العرض الاول بفترة كبيرة ونحن نتوقع أن يستمر الاقبال الحاشد فى العروض القادمة قبيل بدء المشاركة فى المهرجانات العالمية.