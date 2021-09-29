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أستاذ استشعار عن بعد يُحذر من خطورة التغيرات المناخية على الدلتا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:29 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمن الأمريكية، إن الطقس عبارة عن ظواهر قصيرة المدى يتم متابعتها على فترات زمنية طويلة، مشيرًا إلى أن تساقط الجليد خلال السنوات الماضية في مصر هو دليل على هذ التغييرات المناخية.

وأضاف "العسكري" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن دارسة الظواهر المناخية على مدار عشرات السنوات يعطي مصداقية كبيرة لمتابعة ما يحدث، محذرًا من خطورة ذوبات كميات كبيرة من الغطاء الجليدي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وتابع: "ذوبان كميات من الغطاء الجليدي سوف تذهب إلى البحار والمحيطات ليعلو مستوى البحر، وبالتالي المناطق المنخفضة مثل الدلتا أو الساحل المصري تحت مستوى البحر وأبرزها محافظة الإسكندرية ولاسيما وأن درجة حرارة الكوكب ستتجه إلى ثلاث درجات مئوية خلال عام 2100، ولذلك فالتغييرات المناخية ستؤثر على الجميع".

الكلمات المفتاحية

المناخ الدلتا

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