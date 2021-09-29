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محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز سبل التعاون مع سفير كوريا الجنوبية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:32 م
المحافظ والسفيرالكوري
المحافظ والسفيرالكوري
محمد رجب - دينا حسن
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، هونج جن ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، لبحث سبل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات كبيرة بين البلدين حيث تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية تعاون منذ 1979.  
وأضاف المحافظ أن الإسكندرية تعد مركزا هاما لجذب الاستثمارات كما أنها مركز تسويقي رائع للمنتجات الكوريا. 
ورحب بزيادة التواصل مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية والكورية من خلال زيادة التبادل التجاري الاقتصادي الاستثماري، لافتًا إلى أن تفوق الشركات الكورية في مجال الإلكترونيات يفتح المجال للكثير من التعاون المتبادل بين الإسكندرية وكوريا الجنوبية.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الإستعداد لتذليل أي عقبات أو معوقات تواجهها الجالية الكورية في الإسكندرية.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تعد الزيارة الثالثة له لمدينة الإسكندرية منذ توليه المنصب في يوليو الماضي.

وأكد السفير على أهمية تفعيل الاتفاقية المبرمة سنة 2000 بين الإسكندرية ومدينة انتشون لتعميق العلاقات بين كوريا والإسكندرية. كما رحب بزيادة الاستثمار الاقتصادي بين الجانبين.

الكلمات المفتاحية

محافظ الإسكندرية كوريا الجنوبية

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