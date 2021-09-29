الصراع يشتد بين الزمالك وبيراميدز لضم المايسترو





اشتعل الصراع بين مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب و إدارة بيراميدز على فكرة التعاقد مع ضم مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





صراع الزمالك و بيراميدز لضم لاشين





كشف مصدر مقرب من مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش عن تلقيه عرضا من جانب إدارة فريق بيراميدز، من أجل إقناعة بالعودة إلى النادي السماوي في الموسم الجديد.





وتابع المصدر الزمالك كثف مفاوضاته في الفترة الأخيرة لضم مهند لاشين لاعب الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش

حيث ينتظر اللاعب موقف الفريق الأبيض من القيد من أجل حسم موقفه النهائي.



