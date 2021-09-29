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كلوب يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:33 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
‬شدد يورغن كلوب مدرب ليفربول على أنه يتعين على فريقه تقديم أداء لا تشوبه شائبة أمام مانشستر سيتي في آنفيلد يوم الأحد المقبل، إذا أراد أن تكون لديه أي فرصة للفوز على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ليفربول 20 هدفا في ست مباريات في سبتمبر أيلول من بينها الفوز الساحق 5-1 على بورتو في دوري الأبطال أمس الثلاثاء لكن كلوب لا يكترث كثيرا لغزارة الأهداف.

وقال عن سجل الفريق في سبتمبر: استقبلنا أيضا بعض الأهداف. سنلعب أمام سيتي ولا أدري حقا إذا كان التفكير في عدد الأهداف التي سجلناها سينفعنا في هذه المباراة. نحتاج إلى أداء لا تشوبه شائبة أمامهم للحصول على أي فرصة للفوز عليهم.

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على سيتي وتوقع كلوب مباراة صعبة.

وأضاف: يجب أن نلعب بكل قوة. يجب أن يكون هذا نهجنا في كل مباراة نخوضها. الليلة والأسبوع الماضي والمباراة القادمة. حصلنا على يومين أكثر للراحة. سنستفيد من هذا الأمر في مباراة سيتي.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول كلوب البريميرليج

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