Advertisements

المركزي الإماراتى يصدر تقريرا مشتركا عن قدرة ربط العملات الرقمية بتسريع مدفوعات التجارة الدولية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر

 أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونج كونج، وسلطة النقد في هونج كونج، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، التقرير الأول لمشروع "الجسر للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية" والذي يعد انجازاً في مشروع المدفوعات التجارية الدولية وخطوة متقدمة نحو تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها أكثر أماناً وبشكل آن.

ويستخدم مشروع "الجسر" العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية لتحويل الأموال دولياً بين البنوك المشاركة وذلك بالاستناد على تقنية السجلات الموزعة، المعروفة أيضاً باسم "البلوكتشين".

و عمل المصرف المركزي منذ فبراير 2021 بالتعاون مع شركائه من البنوك المركزية حول العالم، على انجاز هذا العمل المرتبط باثبات المفهوم، والذي نتجت عنه بُنية تحتية للعملات الرقمية أكثر كفاءةً وابتكاراً، وذلك للتخفيف من التحديات التي تواجه المدفوعات عبر الحدود، بما في ذلك التكاليف المرتفعة ونقص الشفافية والكفاءة المنخفضة، وغيرها من التعقيدات التشغيلية الأخرى.

وتُظهر النتائج الأولية للتقرير تحسناً كبيراً في سرعة تحويل الأموال عبر الحدود من عدة أيام إلى ثوانٍ معدودة وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية خفض تكاليف معاملات البنوك المراسلة بشكل كبير للمستخدمين، مع تحسين قابلية التشغيل المتبادل لنظم البنوك وضمان الامتثال التنظيمي.

وقد بدأ مصرف الإمارات المركزي في رحلة تطوير قنوات المدفوعات الدولية في عام 2019، عندما أكمل بنجاح مشروع "عابر"، وهو إثبات مفهوم آخر للعملات الرقمية للبنوك المركزية بالشراكة مع البنك المركزي السعودي.

وقد مكَن ارتباط الدرهم الإماراتي والريال السعودي بالدولار الأمريكي العملة الرقمية المشتركة في مشروع "عابر" من عدم الخضوع لأي تغيرات في أسعار الصرف، مما يجعلها حلاً سريعاً وفعالاً لإتمام معاملات الدفع عبر الحدود.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي إن المصرف المركزي يؤدي دوراً رائداً واستباقياً في تسهيل عمليات تحويل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير بنى تحتية أكثر فاعلية وكفاءة ومرونة للمدفوعات عبر الحدود مع شركائنا لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية.

وأضاف معاليه أن المصرف المركزي يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المكتسبة "مع شركائنا من البنوك المركزية الآسيوية فيما يخص العملات الرقمية للبنوك المركزية، بهدف تسهيل تزايد التجارة الدولية وتسريع المدفوعات".

أخبار تهمك

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

منذ 43 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ممنوع من صفقاته الجديدة أمام بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت.. تشكيل برشلونة الرسمي ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

شيريف تيراسبول يُحقق أكبر صدمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد يونيون سبورتيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:12 م

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

07:09 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

08:02 م

عاجل - قرار هام في الأهلي

04:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements