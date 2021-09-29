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تكريم 21 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
كرمت غرفة دبي 21 شركة ومؤسسة حصلت على علامتها للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الأول من 2021 وذلك خلال حفل افتراضي نظمته اليوم لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها ليصل عدد العلامات الممنوحة 490 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات التي كرمت في الحفل الافتراضي على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والعلامة المتقدمة والعلامة الخاصة بفئات المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل.

وشملت قائمة الشركات المكرمة كلا من "ألبين كابيتال الشرق الأوسط Alpen Capital ME" و"كانون الشرق الأوسط Canon Middle East" وماجد الفطيم و"بيسيكس كونستركت BESIX Construct" وتعاونية الاتحاد و"هوريكا ترايد Horeca Trade" و"تايم هوتيلز Time Hotels" و"دلسكو" و"كوربوريت بيزنيس سيرفيسيز Corporate Business Services" و"كلايد ان كو Clyde & Co" ومجموعة الغرير و"ألاين أون ديماند لايبرز سبلاي سيرفيسيز Align on Demand Labors Supply Services".

كما ضمت قائمة الشركات المكرمة كلا من "أستر دي إم هيلت كير Aster DM Healthcare" و"إنجي الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ENGIE Middle East, Asia & Africa" و"نيتس إنترناشونال كوميونيكيشن Nets International Communication" و"ترانس جارد جروب Transguard Group" ومجموعة النابودة للمشاريع و"بي دي بي جلوبال بروجكت لوجيستكس BDP Global Project Logistics" و"مجموعة شركات سايروس Cyrus Group of Companies" وبنك الإمارات دبي الوطني و"سمارت لايف SmartLife".

وهنأ هشام الشيراوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي جميع الشركات الحاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات خلال هذه الدورة ..مؤكداً أن هذه الشركات عززت من سمعتها في بيئة العمل وأصبحت نموذجاً رائداً للشركات الأخرى .. وأشار إلى جدارة هذه الشركات في اعتمادها الممارسات المجتمعية المسؤولة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات المسؤولة خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية والتحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأوضح الشيراوي أنه تم منح 490 علامة للشركات منذ إطلاق المبادرة في عام 2010 ..مشيراً إلى أن الغرفة نجحت مؤخراً في إطلاق تحديث جديد على العلامة بحيث أصبحت ذكية ورقمية بالكامل .. وأكد أنه يمكن للشركات تقييم ممارساتهم المسؤولة بعملية مبسطة بالإضافة إلى الحصول على التقدير في مجالات مكان العمل والسوق والمجتمع المحلي والبيئة.

وعبر ممثلو الشركات المكرمة عن سعادتهم بحصولهم على علامة غرفة دبي للمسؤولة الاجتماعية للمؤسسات ..مشيدين بمبادرات مركز أخلاقيات الأعمال ودوره في دعم نشاطاتهم وتطويرها بما يعزز من تنافسيتهم في بيئة الأعمال.

وتستفيد الشركات التي تتقدم للحصول على العلامة بفئاتها الجديدة من تقارير مفصلة تقييمية حول مكان العمل والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنشاطات الشركة لتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحصول على تقدير من قبل الخبراء على جهودها في هذا المجال.

وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعة داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي.

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