التطبيق في أكتوبر.. هكذا استعدت "المالية" لبدء التسجيل المسبق للشحنات

كشف مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، كواليس قرار الوزارة ببدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات أول أكتوبر.



وقال "عبد العزيز" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "منذ بدء هذا النظام وتم التشغيل بشكل تجريبي لمدة ثلاث أشهر من أبريل وحتى يوليو وتم المد لـ3 شهور إضافية لأن عملية استيراد السلع أصبح غير ورقي وسيتم إدراج البيانات وفق هذه المنظومة الالكترونية.



وأشار إلى أن هذه المنظومة ستسهل الإجراءات وتعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي مع توفير الوقت وعدم تحميل الموانئ لغرامات أو أرضيات، مع تفعيل إدارة لمخاطر بالنسبة للجهات الرقابية أو هيئة سلامة الغذاء عند استيراد منتجات غذائية.

