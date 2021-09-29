جمال عبد الناصر: "الاجيال الجديدة لابد أن تعلم بداية الهام شاهين

أقيمت اليوم الندوة الفنانة إلهام شاهين بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الرابعه عصرا للحديث عن كتاب "المتمردة" للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر في فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي.







كما أوضح جمال عبد الناصر أختيارة للكتاب بأسم "المتمردة" معلقا "لأنها قالت فى إحدى حوارتها أنها إذا كتبت كتابا عن سيرتها ستطلق عليه "المتمردة" لأنها تمردت على سلطة الأب، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية على غير رغبة والدها، كما تمردت فنيا فى الأدوار الفنية التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية".







الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفنى، الذى قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجى المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضى و فهمى الخولى و الدكتور عوض محمد عوض.