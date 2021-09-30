الجمعة القادمة ..افتتاح مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) النسخة التاسعة



تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) النسخة التاسعة يوم الجمعة القادم 1 من أكتوبر بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ومهرجان (دي-كاف) هو أكبر مهرجان دولي يقدم فنون متنوعة كالموسيقى والرقص المعاصر والمسرح والميديا الحديثة إلى جانب ورش العمل والمحاضرات الفنية يقدمها مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف دول العالم لمدة 3 أسابيع في قلب القاهرة.



يفتتح المهرجان فعاليات النسخة التاسعة بمعرض تصوير فوتوغرافي للمصورة المصرية هنا جمال بسطح مبنى فيكتوريا بوسط البلد الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً ويستمر المعرض فى استقبال الجمهور حتى ختام المهرجان يوم 22 أكتوبر.



هنا جمال.. مصورة فوتوغرافية وفنانة بصرية مصرية. وُلدت ونشأت في القاهرة، وحصلت على درجة البكالوريوس في مجالي فنون الإعلام وعلم النفس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وفي عام ٢٠٢١ تخرجت من كلية الإعلام والصحافة في آرهوس بالدنمارك.



"تنسى كأنك لم تكن" هو أول معرض فردي للفنانة هنا جمال، والعنوان مأخوذ من قصيدة للشاعر محمود درويش. تعكس الأعمال المعروضة بعض الدواخل النفسية للإنسان المتعلقة بالذاكرة والفقدان والتصالح مع الذات. وتصف هنا معرضها قائلة: "تُنسى كأنك لم تكن، رحلة متعددة الأبعاد من المصالحة مع الذات والماضي. رحلة من التأرجح بين الواقع والأحلام، المادي والمعنوي، المسكوت عنه والكلمات التي نعبر بها. رحلة تنكشف معها طبقات الذاكرة والخبرات والأحلام التي اُخترع نصفها، وعشنا نصفها أو نسيناها."



وقد نالت هَنا جائزة AAF X PHmuseum، وهي عضوة في قاعدة بيانات المصورات الصحافيات الأفريقيات، ومبادرة صور النساء الفوتوغرافية، وهذه المبادرة تهدف إلى دعم أصوات الصحافيات المهتمات بالصورة. وقد نشرت أعمال هَنا في العديد من المجلات والمواقع العالمية من بينها: نيويورك تايمز، مجلة Huck، وموقع هافنجتون بوست. كما عُرضت أعمالها في فرنسا وبريطانيا وأيرلندا والإمارات وإثيوبيا وهولندا والمغرب ولبنان.



جدير بالذكر أن البوستر الدعائي لمهرجان دي-كاف هذا العام رؤية وتنفيذ المصورة هنا جمال، والفكرة الأساسية التي يعكسها البوستر الدعائي للمهرجان هي "التنوع" فتم وجوه مصرية مختلفة وهي رسالة يوجهها مهرجان دي-كاف لجمهوره تؤكد على اختلاف المجتمع المصري وتعدده وهو ما يتميز به المهرجان ذاته من حيث تنوع ما يقدمه من عروض فنية من كل أنحاء العالم.



يأتي معرض التصوير الفوتوغرافي "تنسى وكأنك لم تكن" ضمن فعاليات برنامج فنون الميديا الحديثة والفنون البصرية في دي-كاف والذي يتميز هذا العام بعروضه المميزة والفريدة من نوعها. يقدم البرنامج للجمهور تجارب فنية خارج إطار الزمان والمكان تبرز الرابط بين الفن والتكنولوجيا. وقد نجح مهرجان دي-كاف في الأعوام الأخيرة أن يُضَّمِن تركيبات الواقع الافتراضي والأفلام في برنامج فعالياته، ليتيح للجمهور تجارب فنية غير مسبوقة. وفي النسخة التاسعة اهتم المهرجان بتنفيذ تجارب الواقع الافتراضي VR، تلك التجربة الاستثنائية التي تحتوي على تركيبات (أوكيولس كويست) ينظمها خبير الواقع الافتراضي عمر كامل، مع وجود مجموعة من أفلام الواقع الافتراضي VR التي يقدمها دي-كاف بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي بمصر.



مرفق أجندة دي- كاف النسخة التاسعة لمتابعة فعاليات المهرجان

تلتزم إدارة مهرجان دي-كاف بكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق تدابير السلامة للحد من انتشار الفيروس، فتم تطعيم النسبة الأكبر من فريق العمل. بالإضافة لتوفير كافة وسائل التعقيم للجمهور، مع تحديد نسبة حضور لا تتخطى ال 50% من نسبة استيعاب المسارح وأماكن العرض.



مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة من كل أنحاء العالم، يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد-القاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من كل أرجاء العالم.