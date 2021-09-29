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تعرف على خطوات تجديد باقة اتصالات وجميع الأكواد المستخدمة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:10 م
تجديد باقة اتصالات
تجديد باقة اتصالات
تجديد باقة اتصالات ، تعتبر شركة اتصالات أحد أهم الشركات الموجودة في مصر والعاملة في مجال الاتصالات والإنترنت لما تقدمه من مزايا وخدمات وما تمتلكه من بنى تحتية ضخة.

تجديد باقة اتصالات

ويبحث المشتركون عن طرق تجديد باقة اتصالات إذ تعتبر الركة التي انضمت  مؤخرا إلى شركات المحمول ثالث الشبكات في مصر، وحققت نجاحات كبيرة.

طرق تجديد باقة اتصالات والأكواد

ونجحت الشركة التي نرصد خطوات وطرق تجديد باقة اتصالات لها اليوم في أن تكون منافسا قويا لشركات المحمول الأخري، مثل أورنج وفودافون.

خدمة تجديد باقة اتصالات

وتقدم الشركة إلى جانب خدمة تجديد باقة اتصالات العديد من العروض المنافسة، التي جعلتها تحصد ملايين المشتركين داخل جمهورية مصر العربية.

ونرصد لمتابعينا الكرام في السطور التالية أكواد تجديد باقة اتصالات وأكواد الاشتراك في الباقة أو إلغاء باقات الإنترنت والمكالمات، في السطور التالية:

تجديد باقة اتصالات النصف شهرية وبقية الباقات

- يمكن تجديد باقة اتصالات عبر خدمة النصف شهر من خلال الكود #900*.

- تجديد باقة اتصالات والتحكم في الإنترنت عبر خدمة إنترنت ليميت بالكود #808*.

- تجديد باقة اتصالات والتحكم في دقائق الشبكات الأخرى من خلال خدمة ليميت عن طريق الإتصال بـ#806*.

- تجديد باقة اتصالات في أي وقت باقتك وذلك عبر خدمة التجديد المبكر عبر الكود #807*.

- تجديد باقة اتصالات وزيادة الميكسات حال نفاذها عبر الباقات الإضافية من أول 3 جنيه عبر الكود #626*.

تجديد باقة اتصالات Usb مودم "الإنترنت"

1- شراء كارت شحن اتصالات بالقيمة التي تريد تجديد باقتك الشهرية بها.

2- فتح برنامج اتصالات.

3- الذهاب إلى كلمة حسابي على الإنترنت وفتح نافذة جديدة.

4- إدخال رقم كارت الشحن المكون من 14 رقم في المربع الفارغ كما يظهر بالنافذة.

5- الضغط على شحن.

6- تأكيد تجديد باقة اتصالات

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