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أتالانتا يهزم يونج بويز بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
وكالات
تصدر فريق أتالانتا الإيطالي ترتيب المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على ضيفه يونغ بويز السويسري اليوم الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة.

ويدين أتالانتا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماتيو بيسينا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 4 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه يونج بويز، فيما يتواجد فياريال الإسباني في المركز الثالث بنقطة واحدة، قبل لقائه مع مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (متذيل الترتيب) بلا نقاط في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها. 


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