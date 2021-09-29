فيديو.. أول تعليق من سهر الصايغ بعد تقديمها حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

علقت الفنانة سهر الصايغ، على اختيارها لتقديم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح العربي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت سهر الصايغ عدة صور لها من حفل الافتتاح، وعلقت عليها، قائلة:«الحمدلله شرفت بتقديم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية معالي وزيره الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم».

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سهر الصايغ كانت مشاركتها في مسلسل «إلا أنا» حكاية «بيت عز»، والتي عرضت عبر شاشات ‪dmc و‪dmc دراما.

شارك في مسلسل إلا أنا حكاية بين عز كل من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، وقد ناقشت الحلقات قضية التحرش وتأثيرها على المجتمع وكيفية التعامل معها.