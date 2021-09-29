Advertisements

فيديو.. أول تعليق من سهر الصايغ بعد تقديمها حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:21 م
سهر الصايغ
سهر الصايغ
إسراء عبدالفتاح

علقت الفنانة سهر الصايغ، على اختيارها لتقديم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح العربي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت سهر الصايغ عدة صور لها من حفل الافتتاح، وعلقت عليها، قائلة:«الحمدلله شرفت بتقديم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية معالي وزيره الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم».

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سهر الصايغ كانت مشاركتها في مسلسل «إلا أنا» حكاية «بيت عز»، والتي عرضت عبر شاشات ‪dmc و‪dmc دراما.

شارك في مسلسل إلا أنا حكاية بين عز كل من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، وقد ناقشت الحلقات قضية التحرش وتأثيرها على المجتمع وكيفية التعامل معها.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة سهر الصايغ سمير غانم دلال عبدالعزيز المهرجان القومي للمسرح

أخبار تهمك

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ يوم

أول تعليق من فكري صالح على تولي "الحضري" تدريب حراس المنتخب (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

دوناروما يرد على أنباء انتقاله إلى يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

الصراع يشتد بين الزمالك وبيراميدز لضم المايسترو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سقف رواتب

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مبروك ياحبايبي.. سهر الصايغ تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمي

سهر الصايغ برفقة أبطال مسلسل "قوت القلوب" عبر إنستجرام

شاهد.. سهر الصايغ تنشر جديدة لها من "الطاوس"

سهر الصايغ تنشر صورة لها من طفولتها

سهر الصايغ لـ جمال سليمان: "اتعلمت منك كتير"

سهر الصايغ تنتهي من تصوير من تصوير "بيت عز"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

08:12 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

07:09 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

08:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements