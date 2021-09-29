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رسميا.. وادي دجلة يضم ‏ستانلي أوهاويتشي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
بسمة البدري
أعلن مجلس إدارة نادي وادي دجله التعاقد مع اللاعب ستانلي أوهاويتشي "مهاجم" نادي الزمالك السابق لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني موسم 2020/2021.

ووقًع اللاعب مع الفريق الدجلاوي لمده 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني.

ويواجه فريق وأدى دجله نظيره فريق بنها في المباراه المقرر له يوم الجمعه المقبل 1 اكتوبر القادم في تمام الساعه 2 والنصف عصرا علي ملعب المقاولون العرب.
ويذكر أن فريق وادى دجله كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر بترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 30 نقطه، وذلك بعد أن خاض الفريق 34 مباراه، ولكن هبط الفريق الي القسم التاني.

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