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"الداخلية" تلقي القبض على بلطجي روع المواطنين في الفيوم

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
نجح مباحث قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم من ضبط مسجل شقى خطر شهرته "بولا" وبحوزته بندقية خرطوش، استخدمها في إحدى المشاجرات لترويع الآمنين.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بتكمن مباحث القسم من القبض علي مسجل شقى خطر يدعي بولا وبحوزته بندقية خرطوش لترويع وترهيب المواطنين

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة حبسة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

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