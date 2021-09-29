Advertisements

نقيب المحامين عن برتوكول القيمة المضافة الجديد: مطابق للحالي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:29 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
آيات عامر
أكد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن برتوكول القيمة المضافة الجديد مطابق للبرتوكول الحالي.

ونشر نقيب المحامين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلا: البروتوكول الجديد للقيمة المضافة مطابق للبروتوكول الحالي، لا تسجيل- إقرار واحد- مايدفع نهائي وقطعي.

وكان نقيب المحامين، التقى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم عبدالحليم، والدكتور عمرو جمال، من مكتب وزير المالية، وذلك لتوقيع البروتوكول الجديد.

الكلمات المفتاحية

نقيب المحامين القيمة المضافة

أخبار تهمك

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سقف رواتب

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ 40 دقيقة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

دوناروما يرد على أنباء انتقاله إلى يوفنتوس

منذ 39 دقيقة

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ يوم

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من فكري صالح على تولي "الحضري" تدريب حراس المنتخب (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

الصراع يشتد بين الزمالك وبيراميدز لضم المايسترو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"المحامين" تعلن عدم رغبة المالية في مد بروتوكول ضريبة القيمة المضافة

نقيب المحامين يعلن نتائج لقائه بوزير المالية حول "القيمة المضافة"

نقيب المحامين يزف بشرى سارة للجمعية العمومية بشأن ضريبة القيمة المضافة

نقيب المحامين يبث بشرى سارة للجمعية العمومية بشأن «القيمة المضافة»

رجائى عطية لـ«المحامين»: اللى يلاقى طريقة لإلغاء القيمة المضافة يقولى

نقيب المحامين وأعضاء المجلس يتفقدون مبنى النقابة الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

08:12 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

07:09 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

دوناروما يرد على أنباء انتقاله إلى يوفنتوس

09:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements