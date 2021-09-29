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نقيب المحامين عن برتوكول القيمة المضافة الجديد: مطابق للحالي
الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:29 م
آيات عامر
أكد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن برتوكول القيمة المضافة الجديد مطابق للبرتوكول الحالي.
ونشر نقيب المحامين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلا: البروتوكول الجديد للقيمة المضافة مطابق للبروتوكول الحالي، لا تسجيل- إقرار واحد- مايدفع نهائي وقطعي.
وكان نقيب المحامين، التقى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم عبدالحليم، والدكتور عمرو جمال، من مكتب وزير المالية، وذلك لتوقيع البروتوكول الجديد.
ونشر نقيب المحامين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلا: البروتوكول الجديد للقيمة المضافة مطابق للبروتوكول الحالي، لا تسجيل- إقرار واحد- مايدفع نهائي وقطعي.
وكان نقيب المحامين، التقى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم عبدالحليم، والدكتور عمرو جمال، من مكتب وزير المالية، وذلك لتوقيع البروتوكول الجديد.