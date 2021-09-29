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فيديو.. نهال عنبر تكشف سبب فسخ خطوبة ابنة شقيقتها

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:28 م
نهال عنبر
نهال عنبر
رضوى خالد

كشفت الفنانة نهال عنبر في برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة "ON E" عن سبب فسخ خطوبة ابنة شقيقتها.  

 

وأوضحت :"عجبتني بنت أختي لما فسخت خطوبتها من ولد ما فيهوش غلطة بسبب موقف واحد انه في حاجات كانت هتشتريها وهو قال لها أنا هجيبها لك هدية، لكنها مش متعودة، وهي واقفة عند الكاشير راحت دافعة، قام زعق فيها جامد في المول عشان دفعت فسابته فوراً".

 

 وأضافت :"حاول بعدها يرجع ثلاث مرات لكنها رفضت قالت ده بيعمل كده في الخطوبة امال بعد الجواز هيعمل ايه".

 

يذكر أن نهال عنبر، شاركت مؤخرًا فى مسرحية "زقاق المدق" عن رائعة الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، وشارك فى بطولتها كل من دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، كريم الحسينى عبدالله سعد، مراد فكرى، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، عصام مصطفى، احمد شومان، عبدالرحمن عزت.

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نهال عنبر قناة on زقاق المدق برنامج راجل و2 ستات

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