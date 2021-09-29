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عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:31 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي

اقترب موعد إجراء الانتخابات في نادي الزمالك، لاختيار مجلس الإدارة الجديد، حيث يدير النادي في الوقت الحالي لجنة مؤقتة تم تشكيلها من قبل وزير الشباب والرياضة، والتي تتكون من، حسين لبيب، رئيسًا، ومحمد الأتربي، نائبًا، وحسين السمري، مديرًا تنفيذيًا، وطارق جبريل، مديرًا ماليًا، وعاطف النمر، مديرًا للنشاط الرياضي، وحسام المندوه، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسين السيد، أعضاء لمجلس الإدارة.

ويترقب جماهير نادي الزمالك، إعلان القوائم المرشحة، خلال الأيام المقبلة، ولم يكشف حسين لبيب عن موقفه من الترشح لرئاسة النادي حتى الآن، حيث أن هناك عدد من جماهير القلعة البيضاء طالبته بالترشح.

ومن المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر نوفمبر 2021، على أن تتم الدعوة لعقدها يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر من العام الجاري بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني.

وسوف يتضمن جدول الأعمال النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020-2021، وبرامج النشاط وخطة العمل، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى مشروع الموازنة للأخرى المقبلة، بجانب انتخاب مجلس الإدارة طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها نادي الزمالك، وتقييم مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور حسين لبيب انتخابات الزمتلك الزمالك

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