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دوناروما يرد على أنباء انتقاله إلى يوفنتوس

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:32 م
دوناروما
دوناروما
وكالات
سخر الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما مما سمّاه بـ "الهراء" الذى يتردد حول عدم شعوره بالسعادة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي وتفكيره في العودة للدوري الإيطالي.

وانضم دوناروما إلى سان جيرمان قبل شهرين بعد نهاية عقده مع ميلان.

وذكرت تقارير صحافية في إيطاليا هذا الأسبوع أن دوناروما يتطلع للانتقال إلى يوفنتوس في يناير المقبل في ظل عدم شعوره بالسعادة في سان جيرمان نظرا للمنافسة مع كيلور نافاس على المشاركة في التشكيل الأساسي للنادي.

وقال دوناروما لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء لدى سؤاله عن هذه التكهنات: ضحكت على ذلك، في كل مرة أفتح الهاتف أقرأ الكثير حول ذلك.

وأضاف أعرف قوتي، أعرف كينونتي ولا يوجد مشكلة، أنا هنا وسعيد بالتواجد هنا.

وأشار: لدي ناد يساندني دائما وفقط أضحك عندما أقرأ كل هذا الهراء، أنا بخير وسأستمر.

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