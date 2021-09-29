حكام الدرجة الأولى بالفيوم يجتازون اختبارات "الوارنر تيست"

اجتاز 12 من حكام الدرجة الأولى لكرة القدم بمحافظة الفيوم، اختبارات "الوارنر تيست"والتى اقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ستاد بنى سويف لحكام محافظات الفيوم والمنيا وبنى سويف بحضور لجنة اختبارات اللياقة البدنية من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم وذلك تمهيدا لبدء الموسم الكروى الجديد.



أشرف على الاختبارات الكابتن محمد فاروق عضو اللجنة الرئيسية للحكام والمشرف على قطاع الصعيد والكابتن تونى عثمان من العلاقات العامة بالأتحاد المصرى لكرة القدم والكابتن حمدى سعد رئيس لجنة حكام بنى سويف والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة عضو لجنة حكام الفيوم والكابتن حمدى طه والكابتن ياسر سيد اعضاء لجنة حكام بنى سويف والكابتن اشرف ابو النور سكرتير لجنة الحكام بالمنيا.



وقد اجتاز الإختبارات من الحكام عمرو رمضان وبدوى ابراهيم واحمد جمال عبد العزيز واحمد ربيع وعلاء جمال خفاجة.



ومن الحكام المساعدين هشام صبرى وكيرلس نزيه واحمد انور واسلام ضياء وبسام عبد المهيمن وحسام ممدوح عشرى وشريف حسن عبد الخالق.



وكان كل من رجب محمد ومصطفى حسين قد اجتازوا الاختبارات التى أجريت للحكام المرشحين للقائمة الدولية كما اجتاز الاختبارات علاء صبرى صادق اثناء حضورة معسكر حكام "الفار" والتى أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

