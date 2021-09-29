"لم تحدث من قبل".. أحمد موسى: 87 سفينة عبرت القناة اليوم بحمولة 4,8 مليون طن

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لأول مرة تعبر 87 سفينة قناة السويس بحمولة 4.8 مليون طن خلال يوم واحد فقط ذهابا وإيابا، معلقا: "محصلتش قبل كده".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن هذا أكبر عدد من السفن يعبر قناة السويس في اليوم منذ أنشائها.



وأشار الإعلامي إلى أنه لولا حفر القناة الجديدة ما كانت مصر تستطيع تحقيق هذا الرقم في اليوم.

