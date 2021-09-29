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شاهد.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة ولي العهد الأردني بعد إصابته بكورونا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:32 م
السيسي والعاهل الأردني
السيسي والعاهل الأردني
شيماء حسن
أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وذلك للاطمئنان علي صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد اثر إصابته بفيروس كورونا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس السيسي عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

من جانبه أعرب العاهل الأردني عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسي علي تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنيًا لمصر وشعبها كل الخير والإزدهار.

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