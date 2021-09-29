ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة تموينية بالدقهلية (صور)



كما أسفرت الحملة عن 3 محاضر لبدالين تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية للمواطنين، وكذلك محضر لبدال تمويني لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، و6 محاضر لمحلات تجارية متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

نجحت حملات تموينية في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتلاعب بالأسعار، إضافة إلى ضبط بدالين تموينيين مخالفين.وأسفرت الحملة عن محضرين ذبح خارج السلخانة، والتحفظ على إجمالي 40 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، إضافة لمحضرين آخرين لبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي.