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وزيرة الثقافة تعلن تشكيل إدارة "القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:36 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
الفجر الفني

ترأست الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاستكمال الإجراءات التأسيسية للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية.

 

ووافقت الجمعية من خلال التصويت المباشر على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء، حيث تم اختيار رجل الأعمال أيمن إسماعيل "رئيسًا"، والمهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري "عضوًا منتدبًا تنفيذيًّا"، وعضوية كل من نرمين محمد رئيس الاتصال والتسويق المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، والمخرج عمر عبد العزيز عضو لجنة السينما باللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب والروائي الدكتور فوزي فهمي، الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون.

 

وتم اختيار المستشار الدكتور خالد سري صيام الرئيس السابق لبورصتَي القاهرة والإسكندرية، ومحمود عادل سمير محمد غانم الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لأيونويا للتنمية البشرية واستشارات الأعمال، والمخرجة ساندرا نشأت، وطاهر الشريف مؤسس إدارة الإعلانات بمؤسسة "الأهرام"، وهويدا رمضان ممثلة عن وزارة المالية، ومجدي البدري ممثلًا لاتحاد النقابات العمالية.

 

وصوت أعضاء مجلس الإدارة على استمرار تكليف الدكتور خالد عبد الجليل بإدارة نشاط السينما التابع للشركة القابضة، لحين إنشاء الشركتَين التابعتَين للصناعات السينمائية والحرف التراثية.

 

وهنَّأت عبد الدايم أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها، وأبدت ثقتها في قدرتهم على تحقيق الطموحات في تفعيل دور كيان اقتصادي بوزارة الثقافة منوط بتطوير ودعم الأنشطة الثقافية والفنية والمنتج الثقافي، ضمن استراتيجية الدولة لرعاية الفكر والفن، وفي ظل العمل على النهوض بالمستوى الإبداعي للمجتمع وتحقيقًا للصالح العام بما يلبي طموحات وطن عُرف بريادته الحضارية.

 

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الشركة تضم مؤسستَين؛ إحداهما تتبع السينما، والأخرى الحرف التراثية.

 

وأوضحت عبد الدايم أن مجلس الإدارة يضع ضمن أولوياته ومهامه إعداد قوائم مالية مجمعة ومنضبطة وفتح حساب مصرفي بأحد البنوك التجارية وإعداد ملف ضريبي وعرضه على الجمعية العامة تمهيدًا لقيد الشركة في السجل التجاري والانتهاء من إجراءات التأسيس، مع مراعاة المحددات الحاكمة لتطبيق الميكنة والتنظيم الإداري الخاص بها.

 

يُذكر أن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينما، جاء بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1432 لسنة 2019، والخاص بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ليواكب التوجه العام للدولة الهادف إلى رعاية الثقافة ودعم صناعة السينما واستثمار الإبداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية؛ حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني وإعادة إحياء صناعة السينما وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية الدكتورة إيناس عبد الدايم

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