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موجز البرلمان| إرسال الأجندة التشريعية للمجلس.. ومطالبات بسرعة تطعيم الموظفين بلقاح كورونا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:42 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

وزير شئون المجالس النيابية يرسل الأجندة التشريعية إلى مجلس النواب

أرسل المستشار علاء الدين فؤاد ـــ وزير شئون المجالس النيابية ـــ الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلمانية تطالب الموظفين والعمال بسرعة التطعيم بلقاح كورونا

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الموظفين والعمال بسرعه الاستجابة للتطعيم بلقاح كورونا، وذلك لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، خاصة مع أقتراب الموجه الرابعة للفيروس، والذي يعتبر هو أشد فتكًا وسريع الانتشار عن الموجات السابقة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

5 اختصاصات لـ "لجنة الشباب والرياضة" بمجلس النواب.. تعرف عليها

تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.. لمتابعة القراءة اضغط هنا


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موجز البرلمان المستشار علاء الدين فؤاد

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